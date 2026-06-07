Lutte : Victoire éclatante de Reug Reug sur Boy Niang 2

Reug Reug a décroché une victoire éclatante et incontestable face à Boy Niang 2 à l'Arène nationale, signant un retour triomphal au sommet de la lutte sénégalaise ce dimanche 7 juin 2026. Après une entame de combat tactique et fermée, le champion de Thiaroye-sur-Mer a magistralement forcé le destin à la sixième minute de l'affrontement en déclenchant une offensive foudroyante.





Par un enchaînement technique parfait, il a exécuté un placage imparable au niveau des jambes qui a totalement terrassé Boy Niang 2, propulsé au sol sur son côté gauche sous les acclamations du public. Avec ce succès net et sans bavure, Reug Reug réaffirme sa suprématie technique et s'offre un triomphe retentissant qui marquera durablement sa carrière en lutte pure.