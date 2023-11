Lutte avec frappe : Balla Gaye 2 décortique le duel Eumeu Sène - Tapha Tine

Alors que les amateurs n'ont pas fini de savourer la victoire de Modou Lô sur Ama Baldé, l'Arène nationale va encore se délecter d'un combat de lutte avec frappe digne du nom. Il opposera, ce dimanche 12 novembre 2023, Eumeu Sène à Tapha Tine. L’ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, qui a eu à affronter les deux protagonistes décortique ce duel de titans.



L'affiche de ce week-end promet d'être digne d'un combat de colosses et cache beaucoup d'incertitudes. Même les analystes les plus pertinents se sont retenus cette fois de détacher un favori. Le fils de Double Less prédit un combat de feu.



« C'est parti pour être le meilleur combat de la saison, parce qu'il est attendu par tous les amateurs. Le combat ne sera facile des deux côtés. Eumeu Sène ne va jamais diriger le combat. Je suis sûr qu'il va laisser à Tapha Tine le soin de prendre les initiatives. Mais Tapha Tine, également, prend rarement les initiatives. Je ne pense pas qu'il va attaquer Eumeu Sène au coup de sifflet. Il y aura du calcul dans ce combat », explique Balla Gaye 2 dans L’Observateur.



Eumeu Sène est encore l'un des rares lutteurs VIP à avoir eu le privilège de porter la couronne du roi des arènes qu'il avait arrachée des mains de Bombardier. Il fera face à Tapha Tine qui a raté, en 2014, l'occasion de battre Balla Gaye 2 pour être roi des arènes.



Entre-temps, Tapha Tine s'est refait petit à petit avec des victoires de prestige face à Yékini Jr, Bombardier, Boy Niang, pour faire si peur aujourd'hui.



Après avoir raté la couronne royale face à Balla Gaye 2, Tapha Tine avait tenté de se racheter au tournoi Tnt (Télévision numérique terrestre). Mais les choses sont devenues plus complexes pour lui. Le natif de Réfane a terminé deuxième dans cette compétition. Il a été devancé par le fils de Falaye Baldé qui l'a battu lors de la 2e journée.



Le leader de l'écurie Baol Mbollo avait néanmoins dominé Zoss et Gouy Gui. Deux victoires qui ne lui ont pas suffi pour défier les grosses cylindrées, comme Lac de Guiers 2, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux ou Modou Lô. Tapha Tine va se relancer face à Yékini Jr et à Boy Niang 2 avant de battre à nouveau Bombardier.



« Tapha Tine est un grand champion qui pense être capable de battre tout adversaire qui se dresse devant lui. Actuellement, il est plus sûr de sa force de frappe, ce qui fait qu'il privilégie la bagarre. Techniquement, Tapha est aussi bon, car il a fait ses preuves dans les séances de mbapatt (tournois de lutte simple), avant d'intégrer la lutte avec frappe », dit Balla Gaye 2.



Attention à la puissance physique et à la force de frappe de Tapha Tine? Pour Balla Gaye 2, «Eumeu Sène est un lutteur que personne ne peut canaliser, il est imprévisible. Il néglige les adversaires qui sont moins grands que lui. C'est la raison pour laquelle il a rencontré beaucoup de difficultés lors de ses combats face à Modou Lô. Il se sent plus à l'aise contre un poids lourd, il aime les affronter », souligne l’ancien Roi des Arènes.



Tous les ingrédients semblent réunis pour rendre le combat de ce dimanche assez spectaculaire et satisfaire les amateurs.