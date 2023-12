Lutte avec frappe: Boy Niang 2 promet de ramener la couronne de « Roi des arènes » à Pikine

Boy Niang 2 a tenu son traditionnel open-press, mardi, au stade Alassane Djigo de Pikine. Devant une foule acquise à sa cause, le pensionnaire de l’écurie Pikine a promis de faire face à Modou Lo avec toutes ses armes pour ramener la couronne de « Roi des arènes » à Pikine.



« Je suis prêt à faire face à mon adversaire pendant une heure de temps, avec de la bagarre intense et de la lutte pure. J'ai diminué mon poids pour cela. S'il est prêt our 45 mn de bagarre intense et de lutte pure, c'est ok à mon niveau. Je suis un fils de Pikine donc aucun lutteur ne peut me faire peur. Les gens ne connaissent pas, mais le temps nous édifiera », a lancé le lutteur de Pikine.





Pour lui, ce combat est pour Pikine. « Mon adversaire a certes eu des victoires à Pikine, mais «dioyi diékh na» (C'est fini. On ne va plus pleurer devant lui). Je l'avais averti et j'avais averti également les amateurs. «Bilahi dioyi diékh na». (Je le jure qu'on ne va plus pleurer devant lui). Il n'y aura pas de match nul », a averti Boy Niang.





« Je suis prêt à faire face à mon a mon adversaire comme les autres adversaires. Je peux me bagarrer avec tous les lutteurs et cela me ferait plaisir de me battre avec lui. Modou Lô a un sacré client, il sera servi dans la lutte pure et la bagarre, je le jure. Je suis là où je suis grâce à mon courage », a ajouté le pensionnaire de l’écurie Pikine.





Selon Boy Niang, le premier janvier est un jour de fête. Il promet aux amateurs de la lutte pure et de la bagarre le jour-J. « C'est ce que les amateurs attendent de nous. On doit se frotter, comme ça il saura de quel bois je me chauffe. Je là suis viendrai à l'Arène nationale avec toutes mes armes. Et je suis prêt à lui répondre sur tous les plans surtout qu'il reste un adversaire comme les autres ».