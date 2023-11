Lutte avec frappe : Lac de Guiers 2 promet d’infliger une correction à Siteu

Alors qu'il avait initialement prévu d'ouvrir son camp d'entrainement, mercredi, un changement de dernière minute a poussé Lac de Guiers 2 à revoir son plan. A la place de l'Open press, il a tenu une conférence dans son fief, à Guédiawaye, rapporte L’Observateur dans son édition de ce jeudi.



A quatre jours de son combat contre Siteu, ce dimanche à l'Arène nationale de Pikine, le "Puncheur" de l'écurie Walo explique son choix : « Je veux me barricader ces derniers jours avant le combat ».

Cette rencontre avec les journalistes était aussi une occasion d'envoyer un dernier avertissement à son adversaire.



« Je vais l'attaquer. Guédiawaye a besoin de victoire et s'il plait à Dieu, je vais terrasser Siteu. Je vais même le corriger avant de le battre. J’ai pitié de lui. Laissons-le faire son show maintenant, puisqu'il n'a que ça à faire dans ce combat. Mais le jour-J, il verra », prévient le lutteur de Guédiawaye qui a décidé de rester au Sénégal pour son combat, aux côtés de l'ancien champion de boxe, Mohamed Aly Ndiaye. Je me suis préparé sur tous les plans. Que ça soit la lutte ou la bagarre, je suis prêt à 100%.



Avec seulement deux défaites concédées depuis le début de sa carrière en 19 combats, dont un revers sur décision arbitrale contre Modou Lo, Lac de Guiers 2 est un adversaire physique et réputé très endurant, comme en attestent ses victoires sur Yekini et Boy des Niang 2. Même s'il a accepté de tendre la troisième génération de lutteurs.



« J'attaquerai Siteu avec beaucoup d'intelligence. Ce n'est pas parce que J'ai plus d'expérience que lui, que je vais vendanger mon combat. C'est un adversaire comme les autres, même s'il fait partie de la troisième génération de lutteurs. J’ai affronté des adversaires plus coriaces, donc il ne peut pas me perturber. Je reste serein, quel que soit la situation », dit-il.



Cible des lutteurs de la nouvelle génération, surtout ceux qui toquent à la porte des ténors. Lac 2 ne veut pas servir de passerelle pour atteindre la cour des grands.