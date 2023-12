Lutte avec frappe - combat Modou Lo / Boy Niang 2 : duel de feu pour une couronne royale

Deux mois après avoir conservé sa couronne devant Ama Baldé, Modou Lo de l’écurie Roc Energy remet le titre de « Roi des arènes » en jeu. Le Roc des Parcelles assainies affronte Boy Niang de l’écurie Pikine, lundi 1er janvier 2024, à l’Arène nationale de Pikine.



Le chef de file de Roc Energy tentera de conserver sa couronne, tandis que le fils de De Gaulle veut devenir le 8e « Roi des arènes ». Modou Lo tentera de garder la couronne mais également conserver son invincibilité à Pikine. Il a déjà fait des ravages à Pikine en terrassant à tour de rôle Moussa Diouf de l'École de lutte Boy Niang, Laye Bèye de l'Écurie Falaye Baldé, deux fois Eumeu Sène de l'Écurie Taï Shinger et dernièrement Ama Baldé de l'Écurie Falaye Baldé.



Boy Niang 2 voudra stopper l’hémorragie et offrir à Pikine son troisième titre de « Roi des arènes », après les sacres de Mohamed Ndao alias Tyson et Eumeu Sène.