Lutte avec frappe : la date du face to face entre Modou Lô et Siteu connue

Le prochain combat royal opposera Modou Lô et Siteu. Depuis que le combat a été officialisé, il n'y a pas eu de « face to face ». Mais selon une source de Sunu Lamb, Modou Lô et Siteu vont tenir leur premier Jakaarlo le vendredi 5 juillet prochain.



D’après le quotidien spécialiste des arènes, ce sera à la Place du Souvenir, en marge d'un festival qui sera organisé par Éric Favre. Dernièrement, Mansour Ba, Papa Sow et Modou Lô ont rencontré Éric Favre.