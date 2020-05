Lutte contre Covid-19: 10 millions de masques locaux déjà produits…

Le chef de l’État a révélé que 10 millions de masques ont été déjà produits localement. Ils seront distribués dans les écoles, les lieux de culte, les marchés et les transports publics. Sur le plan strictement économique, le président de la République a laissé entrevoir un assouplissement de l’interdiction de la circulation interurbaine et interrégionale. C’est ainsi qu’il a informé qu’avec l’hivernage qui s’annonce, il a demandé au Gouvernement de prévoir les assouplissements nécessaires au transport public, afin de permettre aux travailleurs agricoles de rejoindre leurs localités. »



Macky sall a magnifié le génie créateur de notre peuple qui a su trouver les ressources nécessaires à notre résilience commune. Il dit penser à toutes ces initiatives locales qui fleurissent face au Covid-19 notamment aux tailleurs qui confectionnent des masques, aux étudiants, enseignants et chercheurs qui fabriquent des gels hydro alcooliques, qui inventent des robots, des respirateurs artificiels et des machines à laver les mains. Il dit aussi penser aux concepteurs de plateformes de commerce électronique et aux livreurs qui offrent leurs services pour éviter aux populations des déplacements propices aux risques de contamination.



« Toutes ces compétences et ces savoir-faire locaux nous parlent, pour nous dire que du pire nous pouvons tirer le meilleur ; qu’il n’y a pas de défi au-dessus de nos moyens ; et que rien ne peut épuiser la force mentale d’un peuple résolu à affronter les épreuves et maîtriser son destin. Dans le plan de relance de l’économie nationale, post Covid-19, j’ai la ferme intention de soutenir toutes ces énergies positives et toutes ces intelligences créatives, parce qu’elles portent les promesses généreuses d’un futur plus moderne et plus prospère », a ajouté le président Macky Sall..