Lutte contre Covid-19: Guy Marius Sagna demande à Macky Sall de nationaliser l'industrie Médis Sénégal

Guy Marius Sagna, membre du Front pour une Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP)/ FRANCE DÉGAGE, invite l'Etat du Sénégal à nationaliser l’entreprise pharmaceutique Médis Sénégal. L’activiste était en visite dans les locaux de ladite société où il a rencontré les travailleurs.



« Dans le cadre des activités du FRAPP, j’ai rencontré les travailleurs de l’entreprise pharmaceutique Medis Sénégal et visité l’usine. Je remercie les 317 travailleurs braves, courageux, patriotes malgré 3 mois sans salaire du fait d’un chômage technique illégal depuis le 15 janvier 2020. Et pourtant, l’Etat qui est actionnaire de cette entreprise a été alerté par ces travailleurs responsables depuis le 19 décembre 2019 à travers une lettre adressée à trois ministres (Santé, Industrie et Travail)», a indiqué Guy Marius Sagna.



Poursuivant ces propos, il ajoute : « En pleine pandémie du coronavirus, la seule entreprise au Sénégal qui fabrique du Paracétamol, Chloroquine, Quinine, Gardénol, Fer acide folique…a fermé ses portes sous les yeux de nos élus. Le Sénégal importe chaque année : 65 milliards lait, 91 milliards de blé, 137 milliards de médicaments ».



Guy Marius Sagna demande au président de la République Macky Sall de puiser dans les 1000 milliards du Fonds de riposte au Covid-19, pour nationaliser l’industrie pharmaceutique Médis Sénégal avec l’Etat comme actionnaire majoritaire, complété par des privés nationaux. De relancer dans les meilleurs délais l’activité de l’usine en la dotant de matières premières, de chasser et de poursuivre en justice son actuelle direction et de payer les trois mois de salaire dus aux 317 travailleurs patriotes ».