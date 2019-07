Lutte contre Ebola en RDC: les écoliers de Beni passent enfin l'examen national

Nelly a 13 ans. Elle vient de terminer son examen et elle est contente. Nelly sait déjà quel métier elle pratiquera quand elle va terminer ses études : « Je serai journaliste parce que je sais bien parler le français et je sais lire. » Comme Nelly, plus de six mille élèves ont participé à la session spéciale organisée à Beni et à Oicha ce jeudi 25 juillet.



Pour la police, qui était pointée du doigt par les élèves et les parents face aux multiples cas d’insécurité dans la ville, voir cette session être organisée est un motif de satisfaction. « On devait même déclarer cette année "année blanche", confie le Colonel Safari Kazingufu, commandant de la Police nationale congolaise (PNC) à Beni. Mais par rapport aux réclamations des parents, les autorités ont choisi : elles ont décidé de faire des examens un peu spéciaux. »



Satisfaction également pour Kasereka Mivimba, inspecteur-chef de pool des écoles primaires à Béni : « Quand même l’année scolaire a été son objectif. Nous avons terminé l’année malgré l’insécurité liée à la guerre et à la maladie. »



Élèves, parents et enseignants espèrent que l’épidémie d’Ebola sera maîtrisée avant la fin des vacances et que le calme régnera dans la ville dans les mois à venir. Pour la prochaine année scolaire, tous veulent éviter les difficultés que celle qui se termine.