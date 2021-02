Lutte contre l’accaparement des terres : un nouveau front mis en place à Rufisque

Les dignitaires et notables de la ville de Rufisque ont mis en place un front pour contre l’accaparement de leurs terres. Il s’agit du Front contre confiscation volontaire et injuste des terres leboues, une des premières ethnies ayant habités Dakar.



Ils demandent aussi le recasement ders populations touchées par l’avancée de la mer, et l’extension des cimetières. « Considérant le manque de cimetières, de logements sociaux pour recaser la population léboue victime de l’avancée de la mer, les notables et dignitaires lebous du Cap-Vert, notamment de la ville de Rufisque, s’indignent du sort réservé à la commune qui perd sa dignité d’antan », a fait savoir le porte-parole Abdou Aziz Ndoye.



Le Front, inquiet de l’avenir de la ville, dont l’autorité de l’institution municipale est bafouée, est aussi inquiet quant au sort réservé aux agents territoriaux et aux délégués de quartiers payés par les recettes amputées du budget municipal.



Aussi, rejette-t-il le projet de suppression de la ville, soutenant que cette réforme annoncée ou en cours d’exécution remet en cause la personnalité de la ville, informe Libération.