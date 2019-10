Lutte contre l’insécurité à Mbour : deux brigades de gendarmerie installées à Nianing et à Gamparou

Le Haut commandant de la Gendarmerie nationale, Cheikh Sène, a procédé, ce mercredi matin, à l'installation de deux brigades de proximité dans les localités de Nianing et de Gamparou, dans le département de Mbour. C’est dans le but de renforcer la sécurité des personnes et des biens.



« Nous avions l'habitude de mettre en place des postes de brigade de gendarmerie territoriale, maintenant nous avons évolué et avons mis en place des postes de proximité pour être plus proche de la population et mieux garantir la protection de nos concitoyens, les principaux bénéficiaires de l'offre de sécurité. Cette poste concrétise également ma profession de foi déclinée lors de mon installation par M. le ministre des Forces armées à la tête de la gendarmerie nationale '', a déclaré le Haut commandant de la gendarmerie», a déclaré Haut commandant de la Gendarmerie nationale .



Poursuivant, le général Sène d’ajouter : « La constitution des comités de brigade constitue une réponse adaptée qui permettra de renforcer notre posture préventive et de réduire le temps d'impunité des délinquants dans les délais d'intervention en disposant d'un rapport de force qui nous est favorable ».



Le maire de Nianing qui salue d'initiative invite la population à collaborer avec la gendarmerie pour faciliter le travail aux limiers : « Que la population sache cette brigade, c'est pour elle. Je les invite à collaborer avec les agents de la brigade. Si la population constate une chose qu'elle s'en ouvre à la gendarmerie ».