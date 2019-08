Lutte contre l’insécurité dans la banlieue : des caméras de surveillance installées dans les coins stratégiques

Une opération de sécurisation a été lancée en cette veille de fête de la Tabaski dans la banlieue dakaroise. Des caméras de surveillance ont été installées dans tous les coins stratégiques de Pikine et de Guédiawaye, deux (2) localités, réputées très dangereuses avec de nombreux cas d’agressions. Une forte présence des forces de l’ordre a été notée sur les lieux.



Selon la Rfm qui donne l'information, tous les points de convergence à savoir les marchés, foirails et autres points de vente sont hautement sécurisés avec une forte présence des forces de l’ordre qui veillent au grain. En plus de cela, une vaste opération d’installation de caméras surveillance. Et, tous les autres points de grande affluence seront aussi dotés de caméras surveillances, souffle une source de la radio.