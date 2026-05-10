Mbolo Birane privé d’eau depuis 45 jours : les populations au bord du désespoir, interpellent l'État

Les habitants du village de Mbolo Birane, dans le département de Podor, lancent un appel pressant aux autorités après l’arrêt simultané des deux forages alimentant la localité en eau potable depuis près d’un mois et demi.



Cette panne prolongée plonge les populations dans une situation jugée « dramatique ». « Les familles s’épuisent, les enfants souffrent, les maladies menacent. La vie quotidienne est devenue un combat contre la soif et la détresse », indique le communiqué publié, ce dimanche 10 mai 2026, par un habitant de cette localité.



Dans la note, il souligne l’importance de l’eau dans leur quotidien qui selon lui est « un droit fondamental ». « Sans elle, la dignité s’effrite, la santé publique est en danger et l’avenir de tout un village est compromis », dénonce t-il dans le texte.



Face à cette urgence, selon le communiqué, les habitants de Mbolo Birane interpellent l’État et les autorités compétentes à intervenir rapidement afin que les infrastructures hydrauliques soient remises en service. Ils sollicitent également l’appui des organisations non gouvernementales, partenaires au développement et bonnes volontés pour trouver une solution durable à cette crise.



Les populations rappellent enfin que l’accès à l’eau potable « n’est pas une faveur, mais un droit universel » et disent espérer une réponse rapide pour soulager les souffrances des habitants du village.