Lutte contre la corruption : le Sénégal progresse et vise une sortie de la « zone rouge », selon l’OFNAC

À l’occasion de la célébration de la 10ᵉ Journée africaine de lutte contre la corruption, le président de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a mis en avant les progrès réalisés par le Sénégal dans la lutte contre la corruption, tout en appelant à poursuivre les efforts.



S’exprimant ce lundi à l’École nationale de police, à Dakar, Moustapha Ka a indiqué que le Sénégal n’est plus qu’à quatre points de sortir de la zone rouge de l’Indice de perception de la corruption.



« Concernant l’indice de perception de la corruption, nous n’avons pas atteint les résultats souhaités. Mais il ne manque que quatre points au Sénégal pour sortir de la zone rouge », a-t-il déclaré.



Le président de l’OFNAC a également souligné les performances du pays à l’échelle continentale.

« C’est difficile de faire l’état des lieux de la corruption chez nous. Mais le Sénégal reste, en Afrique de l’Ouest, le premier pays en termes de résultats positifs. Il est le quatrième en Afrique en ce qui concerne la bonne application des normes anticorruption », a-t-il affirmé.



Malgré ces avancées, Moustapha Ka estime que plusieurs défis restent à relever. Il a réaffirmé l’engagement de l’OFNAC à appliquer une politique de tolérance zéro face à la corruption.



« Nous continuerons à appliquer la tolérance zéro en matière de corruption. Toutes les personnes impliquées dans des affaires de corruption seront auditionnées ou poursuivies en justice, si c’est nécessaire. Cela se fera sans parti pris », a-t-il assuré.



Il a enfin indiqué que toutes les allégations de corruption feront l’objet d’enquêtes, avant une transmission des dossiers à la justice lorsque les faits seront établis.