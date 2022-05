Lutte contre la covid-19: Ted Chaiban salue les efforts du gouvernement sénégalais

Ted Chaiban, coordonnateur mondial du partenariat pour la distribution du vaccin contre la Covid-19 (CoVDP), a salué le « travail exceptionnel » abattu par le Sénégal, dans la gestion de la crise de la pandémie de Covid-19, à travers la mise en place de « mesures sanitaires ayant permis de contenir les risques de décès et de formes graves de la maladie ».



« Le Sénégal a fait un travail exceptionnel dans la gestion de la crise de la pandémie de Covid-19, en mettant en place des mesures sanitaires ayant permis de contenir les risques de décès et de formes graves de la maladie. Nous avons été témoins des efforts faits par le Sénégal dans la vaccination, au moment où la Covid-19 avait fait des victimes », a déclaré M. Chaiban, arrivé au terme de sa mission au Sénégal.



Selon un communiqué conjoint de l’OMS, de Gavi et de l’UNICEF, exploité par l’APS, il a exhorté à « se rappeler que la Covid-19 est toujours avec nous et que nous sommes à la merci d’un prochain variant ». C’est ce qui justifie, à l’en croire, « ’importance de poursuivre les efforts, de continuer la lutte en vaccinant les plus vulnérables ».



Le coordonnateur mondial du partenariat pour la distribution du vaccin contre la Covid-19 (CoVDP) a « été témoin de l’engagement du Sénégal à accélérer les efforts de vaccination contre la Covid-19 sur l’ensemble du territoire ».



« Du 9 au 11 mai, indique-t-il, la délégation du CoVDP a effectué une série de rencontres avec l’ensemble des parties prenantes du Sénégal pour comprendre les goulots d’étranglement et explorer les moyens par lesquels le CoVDP peut aider le Sénégal à accélérer sa couverture vaccinale ».



L’on informe que le séjour de la mission a été ponctué par des séances de travail avec des représentants du gouvernement, des partenaires au développement, de la société civile, des leaders religieux et organisations communautaires, des agents de santé de première ligne et de la communauté elle-même.