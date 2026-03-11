Lutte contre la précarité : Le Président mise sur l'économie sociale pour transformer les territoires

Le Chef de l’État a réaffirmé sa volonté de placer l’économie sociale et solidaire au cœur du développement territorial pour l'année 2026.



Soulignant l’urgence d’appliquer la loi d’orientation afférente, il a ordonné la mise en œuvre rapide de tous les dispositifs institutionnels pour favoriser une croissance inclusive et participative.



Cette nouvelle impulsion repose sur la création immédiate d’un Fichier national de l’économie sociale et solidaire et sur une mobilisation générale impliquant le secteur privé, les structures de microfinance ainsi que les organisations de jeunesse et de femmes.



Le Président souhaite instaurer une véritable doctrine nationale de développement endogène, où chaque force vive de la nation contribue à la résilience économique locale.



Pour renforcer l’efficacité de cette politique, le Gouvernement devra s’appuyer sur la crédibilité du Registre national unique afin de mieux cibler les populations vulnérables et de restructurer les programmes de protection sociale.



Cette stratégie intègre désormais les initiatives des associations sportives et culturelles, les transformant en leviers de solidarité active. En point d'orgue de cette réforme, la première session du Conseil national de l'économie sociale et solidaire est officiellement annoncée pour la fin du mois d'octobre 2026.

