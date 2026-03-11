Ligue des champions : Le PSG prend une très belle option pour les quarts après son festival offensif face à Chelsea

Attendu au tournant avec une méforme avant ce huitième de finale aller, mercredi 11 mars, le PSG a répondu plus que présent face à Chelsea, en prenant une très belle option pour les quarts de finale.

Avec un festival offensif, les Parisiens ont surclassé les Blues, qui ont malgré tout profité de deux erreurs du club de la capitale pour garder un maigre espoir pour le match retour (5-2), prévu dès le mardi 17 mars 2026.

