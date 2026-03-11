Ligue des champions : le Real Madrid domine Manchester City grâce à un triplé de Valverde

Le Real Madrid recevait ce mercredi soir Manchester City au Santiago Bernabéu pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Après deux victoires consécutives lors du barrage aller et retour face à Benfica, les hommes d’Álvaro Arbeloa ont dominé les Citizens et s’imposent sur le score de 3-0 grâce à une masterclass de Federico Valverde.
Cette victoire permet aux Madrilènes d’aborder la manche retour avec un matelas confortable. Le match retour est prévu le mardi 17 mars à 20h00 GMT.
