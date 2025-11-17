Table ronde de la Banque mondiale : le Sénégal met en avant sa stratégie santé-emploi

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a pris part vendredi 14 novembre à la table ronde organisée par la Banque mondiale autour du thème « Stimuler l’emploi grâce au capital humain : un partenariat public-privé pour la prospérité ». En présence de membres du gouvernement, de partenaires techniques et du secteur privé, les échanges ont porté sur les réformes permettant de transformer le capital humain en levier d’industrialisation et de création d’emplois pour la jeunesse.



Le Dr Sy a réaffirmé la ligne stratégique du gouvernement, fondée sur la « souveraineté pharmaceutique », le renforcement des compétences, l’innovation biomédicale et la digitalisation du système de santé. Selon lui, ces priorités constituent des « leviers essentiels » pour générer des emplois qualifiés et attirer des investissements privés dans un secteur en pleine restructuration.



Le ministère a salué l’appui constant de la Banque mondiale et assuré de son engagement à renforcer un capital humain solide, à bâtir une industrie pharmaceutique compétitive et à soutenir la création d’emplois durables au profit de la jeunesse sénégalaise.