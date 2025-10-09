Fièvre de la Vallée du Rift : le bilan s’alourdit à 14 morts dans la région de Saint-Louis

Le bilan de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) continue de s’alourdir dans le nord du Sénégal. Selon les données du Service régional d’éducation et de la santé, la région de Saint-Louis a enregistré, à la date du jeudi 9 octobre, quatorze décès liés à l’épidémie, sur un total de 104 cas confirmés.



Les cinq districts sanitaires de la région Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana, Pété et Podor sont désormais touchés. Les services sanitaires recensent 32 cas simples suivis à domicile, 71 guérisons, deux hospitalisations et deux sorties d’hospitalisation.



Le dernier bulletin publié le 8 octobre faisait état de 110 cas à Saint-Louis, dont 69 guéris, et d’un total national de 119 cas, avec 16 décès depuis le début de l’épidémie. Ce nouveau décompte confirme donc la gravité de la situation dans la vallée du fleuve Sénégal, où la FVR a été officiellement déclarée le 25 septembre dernier.



La maladie touche aujourd’hui trois régions à savoir Saint-Louis, Louga et Matam. Dans ces zones pastorales, où la proximité entre l’homme et le bétail est importante, les autorités sanitaires multiplient les opérations de sensibilisation et de prise en charge.



Pour renforcer la lutte contre la maladie, le Centre hospitalier régional de Saint-Louis a reçu de nouveaux équipements modernes de réanimation, envoyés par la Direction des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. « Ces équipements permettent d’augmenter significativement la capacité d’accueil et de traitement, en particulier pour les cas graves », a indiqué le ministère sur sa page X (anciennement Twitter).



Le ministère de la Santé rappelle que la FVR se transmet principalement à l’homme par contact direct avec le sang, les fluides ou les tissus d’animaux infectés.