Santé en Afrique : l’OMS alerte sur un déficit de 6,1 millions d’agents d’ici 2030

L’Afrique risque de connaître une « grave pénurie » de personnels de santé au cours des prochaines années. Le continent pourrait faire face à un déficit estimé à 6,1 millions d’agents de santé d’ici 2030, a alerté, mardi à Dakar, Abdourahmane Diallo, directeur des programmes au bureau Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).“L’Afrique pourrait faire face à un déficit d’environ 6,1 millions d’agents de santé d’ici 2030, aggravé par un taux de chômage élevé estimé à 27 % chez les professionnels qualifiés, en raison de l’inadéquation entre les capacités de production et celles d’absorption”, a-t-il déclaré à l’ouverture de la 8e édition du Forum Galien Afrique.Selon l’ancien ministre de la Santé de Guinée, la souveraineté sanitaire du continent passe par un renforcement des “soins de santé primaires adaptés, des capacités adéquates en personnel, des chaînes d’approvisionnement décentralisées et des plateformes numériques innovantes”. Ces leviers, selon lui, sont indispensables pour garantir la qualité et la continuité des services de santé.Organisé jusqu’au 31 octobre à Dakar, le Forum Galien Afrique réunit des experts, chercheurs et décideurs autour du thème “Souveraineté sanitaire : un impératif pour l’Afrique”. Les discussions portent sur les défis du secteur, notamment la formation, la rétention du personnel médical et la mobilisation de ressources locales face à la raréfaction des financements extérieurs.Ce rendez-vous scientifique vise à identifier des solutions concrètes pour réduire les fragilités structurelles du système sanitaire africain et renforcer sa résilience face aux crises futures.