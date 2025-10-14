Fièvre de la vallée du Rift : 158 cas recensés dont 124 guéris à Saint-Louis

L’épidémie de fièvre de la vallée du Rift poursuit sa progression dans le nord du pays. À Saint-Louis, le service régional de l’éducation pour la santé fait état de 158 cas recensés depuis l’apparition de la maladie le 21 septembre, dont 124 guérisons et 15 décès. Treize (13) patients présentant des formes simples sont actuellement suivis à domicile, tandis que six (6) autres sont hospitalisés.La fièvre de la vallée du Rift, initialement détectée dans la région de Saint-Louis, s’est depuis étendue à Matam, Louga et Fatick. Les autorités sanitaires assurent un suivi étroit de la situation et appellent les populations à la vigilance.