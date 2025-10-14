Fièvre de la vallée du Rift : 158 cas recensés dont 124 guéris à Saint-Louis

L’épidémie de fièvre de la vallée du Rift poursuit sa progression dans le nord du pays. À Saint-Louis, le service régional de l’éducation pour la santé fait état de 158 cas recensés depuis l’apparition de la maladie le 21 septembre, dont 124 guérisons et 15 décès. Treize (13) patients présentant des formes simples sont actuellement suivis à domicile, tandis que six (6) autres sont hospitalisés.
La fièvre de la vallée du Rift, initialement détectée dans la région de Saint-Louis, s’est depuis étendue à Matam, Louga et Fatick. Les autorités sanitaires assurent un suivi étroit de la situation et appellent les populations à la vigilance.
La fièvre de la vallée du Rift, initialement détectée dans la région de Saint-Louis, s’est depuis étendue à Matam, Louga et Fatick. Les autorités sanitaires assurent un suivi étroit de la situation et appellent les populations à la vigilance.
Autres articles
-
Fièvre de la Vallée du Rift : le bilan s’alourdit à 14 morts dans la région de Saint-Louis
-
Fièvre de la Vallée du Rift : 90 cas confirmés dont 11 décès, selon le ministère de la Santé
-
Fièvre de la Vallée du Rift à Saint-Louis : 87 cas, 52 guérisons et 10 décès, selon la région médicale
-
Dakar : 66 cartons de faux médicaments saisis au Boulevard du Centenaire, trois personnes arrêtées
-
Fièvre de la vallée du Rift : dix cas confirmés et quatre décès à Saint-Louis