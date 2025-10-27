Santé : le ministre Ibrahima Sy annonce un programme spécial de recrutement

Le gouvernement compte renforcer significativement les effectifs du secteur de la santé. Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a annoncé, ce lundi, le lancement imminent d’un programme spécial de recrutement de personnel qualifié, destiné à rendre le système sanitaire « plus résilient et accessible ». L’initiative qui bénéficie du soutien du chef de l’État et du Premier ministre, s’inscrit dans une stratégie globale visant à corriger les déséquilibres dans l’offre de soins et à améliorer la couverture sanitaire sur l’ensemble du territoire.Présidant la cérémonie d’ouverture du 49e Congrès international du Collège ouest-africain des médecins (WACP), le ministre a souligné que « le Sénégal s’est résolument inscrit dans une dynamique de renforcement de la résilience de son système de santé et de promotion de l’équité territoriale et sociale dans l’offre de soins de qualité ». Selon lui, les ressources humaines constituent « le moteur de la transformation » du secteur et nécessitent un investissement conséquent pour relever les défis liés à la couverture médicale universelle et à la gestion des urgences sanitaires.Ce programme s’aligne sur la Vision 2050, qui fixe comme priorité la construction d’un système de santé plus inclusif et performant, souligne Aps. La lettre de politique sectorielle 2025-2029, déjà élaborée, définit quatre axes majeurs : la gouvernance et la digitalisation, la prévention, la qualité des soins et la protection sociale.Dr Sy a indiqué que ces orientations ont permis de « renforcer durablement la capacité de surveillance épidémiologique, la diplomatie sanitaire et la préparation face aux pandémies ». Les travaux du congrès, réunissant des médecins venus des quinze (15) pays de la CEDEAO, portent sur la coopération régionale dans la lutte contre les maladies non transmissibles et les épidémies récurrentes.