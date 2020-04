Lutte contre le Covid-19: deux recommandations phares du Comité national de gestion des épidémies

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait part de nouvelles recommandations du Comité national des gestions des épidémies, au sortir de leur séance du lundi 6 avril 2020. En raison de la propagation et la contagion rapide du coronavirus, Docteur Bousso et son équipe demandent l’interdiction du transfert des dépouilles provenant des pays infectés.



« Au regard du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouilles, aucun transfert de corps provenant des pays infectés ne devra pas être permis », a déclaré le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui a fait le point ce mardi.



Face à la propagation des cas communautaires qui commencent à inquiéter, le ministre demande aux Comités régionaux de gestion des épidémies avec l’appui des forces de défenses et de sécurité de mettre systématiquement en œuvre leurs propres stratégies pour endiguer la propagation communautaire du covid-19.



A ce jour, le Sénégal compte 237 cas positifs, 105 guéris, 2 décès , un évacué et 129 patients sous traitement.