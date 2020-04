Lutte contre le Covid19 : Le Front « Fagaru Moo Gen Faju » s’engage et met en place un plan d’actions sur fonds propre

Des représentants d'organisations syndicales et de la société civile réunis au sein du Front « Fagaru Moo Gen Faju » se sont réunis pour la mise en place d'un Cadre national de contribution citoyenne à la lutte contre le Covid19 dans sa ravageuse et mortelle progression au plan mondial.



Conscients des enjeux du contexte et des graves conséquences sanitaires, sociales et économiques que charrient cette mortelle pandémie nécessitant les mesures salutaires que le chef de l'Etat a prises, les représentants des organisations suivantes.



Ils adhérent aux directives éditées et compatissent avec toutes les victimes de ce fléau. Considérant d'une part l'évolution exponentielle de la contagion du Covid19 que seule la communauté peut stopper dans une approche participative et inclusive.



Considérant d'autre part le rôle historique que ces dites organisations représentent et doivent jouer dans cette délicate situation, Ils engageant leurs organisations et conviennent de participer activement et à tous les niveaux dans une perspective hautement citoyenne à la guerre contre le Covid-19 et invitent les autres forces sociales à se joindre audit cadre pour l'éradication de la pandémie.



Le FRONT FAGARU MOO GEN FAJU (2FMGF) n'étant ni politique ni syndical, est une plateforme citoyenne de lutte contre le Covid-19 composée de mouvements et de forces démocratiques et sociales.



Son objectif général est de participer activement à l'éradication du Covid-19 dans notre pays en réalisant trois objectifs spécifiques à savoir de promouvoir des comportements favorables à la rupture de la chaine de transmission du virus, soutenir la protection des professionnels à risque et les groupes vulnérables par le renforcement du système sanitaire et social, entre autres.



Le 2FMGF compte sur ses ressources humaines et ses stratégies pour mener au mieux ses activités. Le front compte dérouler son plan d’action ci-joint déjà présenté au ministère de la santé pour l’éradication définitive de cette pandémie et lance un appel a tous les citoyens et particulièrement à la jeunesse de collaborer pour le respect des directives étatiques, seule gage de notre réussite.