Lutte contre le VIH/Sida : Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau unissent leurs forces

Le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau ont renouvelé leur engagement commun dans la lutte contre le VIH/Sida, à travers une plateforme d’échange transfrontalière active depuis près de dix ans. Réunis à Cap Skirring, dans la région de Ziguinchor, les responsables sanitaires ont insisté sur la nécessité d’harmoniser les stratégies de prise en charge et d’assurer la continuité des soins pour les patients circulant entre les trois pays.« Quelqu’un en traitement ne doit pas être en rupture de soins parce qu’il voyage d’un pays à un autre. Les services doivent être accessibles partout dans cette zone », a déclaré Safiatou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS). Elle a rappelé que le Sénégal enregistre une prévalence relativement faible, estimée à 0,3 %, mais que les régions du Sud, notamment Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, restent sous haute surveillance en raison de leur proximité avec la Gambie et la Guinée-Bissau, où la prévalence est plus élevée.La plateforme transfrontalière, coordonnée par la Direction régionale de la santé de Ziguinchor, vise à partager les bonnes pratiques et à optimiser la gestion des patients, rapporte l'APS. Les défis communs sont nombreux : mobilité des populations, accès équitable aux soins et vulnérabilité des jeunes. « Il est essentiel que les populations vulnérables et les jeunes aient accès aux services de prévention et de traitement », a insisté Mme Thiam.Au-delà des questions médicales, la responsable a alerté sur la baisse des financements internationaux destinés au VIH/Sida. « Beaucoup de bailleurs se retirent ou redéploient leurs ressources vers d’autres priorités », a-t-elle expliqué. Face à cette raréfaction, elle a plaidé pour un engagement accru des États à travers des financements nationaux durables. « Nous allons continuer le plaidoyer auprès de nos gouvernements pour garantir l’accès aux soins, malgré la baisse des ressources extérieures », a-t-elle assuré.Cette rencontre de Cap Skirring, rassemblant les trois pays, a pour objectif d’identifier des solutions concertées et de renforcer l’efficacité des programmes dans un contexte régional marqué par la mobilité et la vulnérabilité des populations.