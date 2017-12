Lutte contre le Vih/ Sida : Abdoulaye Diouf Sarr appelle à plus de vigilance et de dynamisme

« Nous savons effectivement que le Sida est une maladie et j’en profiterai pour demander à la direction de la lutte contre la maladie en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) d’être extrêmement vigilante et dynamique pour mettre fin à l’épidémie d’ici 2030 », a dit Abdoulaye Diouf Sarr sur le site Aps



Venu lancer la journée Portes ouvertes du Cnls pour sensibiliser les citoyens sur la maladie du Sida, le ministre de la Santé a par ailleurs soutenu que « Tout à l’heure dans le sketch qui nous a été proposé à l’entame, on nous a fait croire que c’était juste une vue de l’esprit, c’était dans l’imaginaire des Sénégalais mais ce n’était pas une maladie qui représente une pathologie réelle", avant de préciser que « le Sida est une maladie qui a réussi à réunir tous les acteurs du secteur de la santé. Pour cela elle doit être combattue à un niveau multidimensionnel et multisectoriel.



Abdoulaye Diouf n’a pas manqué l’occasion de souligner également que « le Sénégal a réussi à faire bouger les lignes par de très bons résultats qui méritent d’être vulgarisés parce que c’est à ce niveau que les Sénégalais sauront que la maladie est là mais des efforts considérables ont été faits ».



Selon lui, le Plan Sénégal émergent (PSE) a pris en compte cette problématique dans son axe 2 qui va positionner le pays sur les rampes de l’émergence à l’horizon 2030.



A l’en croire, la santé est au cœur du PSE. « Je suis persuadé que si l’on se bat contre le sida et l’ensemble des autres pathologies alors les Sénégalais seront en bonne santé », a laissé entendre Abdoulaye Diouf Sarr.