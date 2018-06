Lutte contre le chômage : Novojob s’installe au Sénégal

Après la Cote d’Ivoire, l’Algérie, le Maroc et le Bénin, Novajob a été lancé officiellement au Sénégal. Ce site, conçu, selon son Directeur général, pour les personnes à la recherche d’emplois va permettre à ces dernières de s’inscrire et de bénéficier d’opportunités pour leur faciliter l’obtention d’un travail.



«Novojob est une entreprise panafricaine qui propose des solutions innovantes dans le domaine du recrutement. Son objectif est de connecter les talents et les entreprises africaines à travers des technologies avancées et des solutions innovantes», ont expliqué ses fondateurs lors de leur conférence de presse organisée pour la circonstance.



Concomitamment, une autre plateforme a été lancée cette fois-ci, exclusivement dédiée aux recruteurs. En effet, renseigne Louai Djaffer, cette plateforme, telenteo.com, permet aux chefs d’entreprises de disposer de références sur les profils pouvant les intéresser car, pouvant permettre le traitement de candidatures.



Un an après son lancement au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Algérie et au Bénin, cette entreprise a enregistré «plus de 250 000 candidats et professionnels, plus de 1,5 millions de candidatures et plus de 1000 recruteurs en Afrique».



Et de renseigner que c’est un site d’offres d’emploi offer t « à la nouvelle génération couplé à une plateforme de management des recrutements», répondant «aux attentes exprimées à la fois par les candidats en quête de transparence et de simplicité, et par les recruteurs en quête d’outils de recrutement performants».