Lutte contre le chômage : le ministre du Tourisme annonce des formations pour les jeunes de Kolda

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao, a annoncé mercredi une nouvelle initiative visant à former les jeunes Koldois dans des secteurs porteurs tels que l’hôtellerie, l’élevage et l’agriculture. Une première cohorte de 150 jeunes, issus des trois départements de la région, sera bientôt sélectionnée pour bénéficier de ces formations pratiques.



Cette annonce a été faite en marge d’une cérémonie de graduation organisée en l’honneur de 100 jeunes ayant récemment terminé une formation dans les métiers de l’audiovisuel. Profitant de l’occasion, le ministre, natif de la région, a souligné l’importance de développer des compétences techniques pour favoriser l’employabilité des jeunes.



« En tant que fils du terroir, je me dois de contribuer concrètement à l’avenir de notre jeunesse. Ces formations ne sont qu’un début. Notre objectif est de créer des opportunités durables dans des secteurs à fort potentiel économique », a déclaré Mountaga Diao devant un public composé d’autorités locales, de parents et de jeunes diplômés visiblement enthousiastes.



Le ministre a également lancé un appel fort aux forces vives de la région – collectivités locales, associations, partenaires techniques et financiers – pour qu’elles unissent leurs efforts afin d’accompagner les jeunes vers un emploi massif et décent. Il a insisté sur la nécessité de bâtir des synergies locales pour faire face au défi du chômage qui mine l’avenir de nombreux jeunes Koldois.



Ce programme de formation, porté personnellement par Mountaga Diao, s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des ressources locales et de développement du capital humain. Il témoigne aussi de la volonté du ministre de jouer pleinement son rôle au service de sa région natale, au-delà de ses fonctions gouvernementales.



Des précisions seront apportées dans les jours à venir sur les modalités de sélection, la durée des formations et les structures partenaires impliquées, a indiqué M.Diao.



