Lutte contre le coronavirus : Amadou Hott apporte son soutien aux districts sanitaires de Yeumbeul

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a offert aux districts sanitaires de Yeumbeul, banlieue de Dakar, un important lot de matériels de prévention pour lutter contre le coronavirus. Réceptionné par le médecin chef du district sanitaire, au niveau du centre hospitalier de Yeumbeul Nord, ce don, vise à protéger les populations contre le virus.



« Nous avons enregistré notre premier cas et nous sommes en train de suivre des cas contacts et des voyageurs. Le personnel de santé avait besoin de ces intrants qui leur permettent de mieux se protéger », a déclaré le médecin chef, Docteur Pape Samba Dièye.



Pour le ministre, c’est une manière de participer et de contribuer à la lutte contre cette pandémie. Toutefois il rappelle: « La Commune de Yeumbeul a déjà enregistré un cas. Nous souhaitons que cela s’arrête ici et pour cela, il faut que tout le monde soit préparé et que tout le monde respecte également les consignes sanitaires ».