Lutte contre le tabagisme au Sénégal : vers une révision de la loi de 2014 et l'instauration d'une taxe parafiscale

La Commission Santé de l’Assemblée nationale a organisé un atelier de renforcement de capacités en partenariat avec le Forum Civil et le Programme National de Lutte contre le Tabagisme (PNTL). L'ambition des participants porte sur la révision de la loi n°2014-14 du 28 mars 2014 et sur l'adoption d'une taxe parafiscale destinée à financer durablement la lutte contre le tabagisme.



Intervenant en premier lieu, la présidente de la Commission Santé à l'Assemblée nationale, Khady Sarr, insiste sur l'urgence d'adapter la législation face aux nouvelles menaces. « Face à l'évolution rapide des produits du tabac, face à l'émergence de nouveaux modes de consommation et aux stratégies agressives de l'industrie, notre cadre juridique doit évoluer », a-t-elle affirmé. Selon la députée, la révision du texte de 2014 vise à mieux protéger la jeunesse et à renforcer la prévention. Elle soutient que la création d'une taxe spécifique constitue un levier capital : « C'est un investissement rentable pour la santé publique et pour l'avenir de notre société ».



De son côté, le coordonnateur général du Forum Civil, Matar Sall, met l'accent sur le rôle décisif des députés pour faire aboutir le processus législatif. Il explique que la rencontre doit doter les parlementaires d'arguments solides pour défendre la réforme à l'hémicycle. « Nous voulons surtout aborder avec les parlementaires l'importance de l'adoption d'une loi qui permettra d'instaurer cette taxe parafiscale pour financer la lutte antitabac et la santé », a précisé le responsable de la société civile.