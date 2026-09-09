Nécrologie : le ministère de l'Économie et l'ANSD annoncent le décès du Dr Momath Cissé

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) enregistre la perte de son Directeur général adjoint. Le Dr Momath Cissé est décédé ce mercredi 09 septembre 2026.



L’information émane d’un avis de décès conjoint publié par le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan et la direction générale de l'ANSD. L'annonce est signée par le ministre Cheikh Diba, le ministre chargé du Budget Bassirou Sarr, le ministre chargé du Plan Allé Nar Diop, ainsi que le Directeur général de l’ANSD, Abdou Diouf.



La cérémonie de levée du corps est programmée pour ce jeudi 10 septembre 2026 à 09h00 à l’Hôpital Principal de Dakar. La dépouille sera ensuite transportée à Nganda, dans la région de Kaffrine, où aura lieu l’inhumation.