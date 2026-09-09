Commerce extérieur : la balance commerciale du Sénégal repasse dans le vert avec un excédent de 62 milliards de FCFA

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) annonce un solde commercial positif pour le Sénégal. La balance commerciale s’établit à +62,1 milliards de FCFA au mois de juillet 2026. Ce résultat tranche avec le déficit de 128,9 milliards de FCFA enregistré le mois précédent.



Selon l'ANSD, cet excédent découle de l'amélioration des échanges avec plusieurs partenaires clés. L'institut souligne une redressement du solde vis-à-vis de la Malaisie à +58,9 milliards de FCFA. La même dynamique s'observe avec la Finlande à +53,8 milliards de FCFA, la Turquie à +47,4 milliards de FCFA et les Pays-Bas à +44,6 milliards de FCFA.



Cette performance est toutefois atténuée par des dégradations observées sur d'autres marchés. L'ANSD note un creusement du déficit commercial avec le Nigéria à -136,5 milliards de FCFA. Le solde se détériore également vis-à-vis de l’Espagne à -21,5 milliards de FCFA et du Royaume-Uni à -24,2 milliards de FCFA.



Sur les sept premiers mois de l'année, le bilan global montre une net redressement. L'ANSD indique que le cumul du solde à fin juillet 2026 s’établit à -67,0 milliards de FCFA. Ce chiffre marque une réduction spectaculaire du déficit par rapport aux -932,3 milliards de FCFA relevés sur la même période en 2025.