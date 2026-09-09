Hydrocarbures : le pétrole brut génère 273 milliards de FCFA à l'exportation en juillet 2026

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) annonce une forte progression des exportations sénégalaises. Celles-ci ont atteint 668,2 milliards de FCFA au mois de juillet 2026. Ce chiffre marque une hausse de 27,3 % par rapport aux 524,7 milliards de FCFA enregistrés le mois précédent.



Selon l'ANSD, « cette progression s’explique par le renforcement des expéditions de pétrole brut ». Les ventes de pétrole brut sont passées de 87,7 milliards de FCFA en juin à 273,4 milliards de FCFA en juillet. L'institut de statistique note aussi la poussée « de produits pétroliers raffinés » à 73,0 milliards de FCFA et « d’acide phosphorique » à 19,7 milliards de FCFA. Cette dynamique reste toutefois freinée par le recul d'autres secteurs clés. L'ANSD souligne « la baisse des exportations de gaz naturel liquéfié » tombées à 29,3 milliards de FCFA. La chute des ventes « de ciment hydraulique » à 9,0 milliards de FCFA et « de poissons frais de mer » à 17,1 milliards de FCFA a également atténué cette croissance.



Sur le long terme, les indicateurs commerciaux du pays demeurent bien orientés. L'ANSD indique qu'en comparaison avec juillet 2025, « les exportations progressent de 54,7 % ». Pour l'année 2026, leur cumul s'élève désormais à 3 822,5 milliards de FCFA, soit une hausse de 16,8 % sur un an.