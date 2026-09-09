Commerce extérieur : les importations du Sénégal régressent de 7,3 % en juillet 2026

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) enregistre une baisse des importations de biens au Sénégal. Celles-ci se chiffrent à 606,0 milliards de FCFA au mois de juillet 2026 contre 653,6 milliards de FCFA le mois précédent. Cette évolution traduit un repli de 7,3 % sur un mois.



Selon l'ANSD, cette contraction s'explique par la diminution de plusieurs postes d'achats à l'extérieur. L'institut statistique note un recul sur les « produits pétroliers raffinés » tombés à 207,1 milliards de FCFA. La baisse concerne aussi les « autres machines et appareils » à 26,3 milliards de FCFA. Les achats de « produits pharmaceutiques » chutent à 5,3 milliards de FCFA et ceux de « métaux communs » atteignent également 5,3 milliards de FCFA.



Cette tendance baissière a toutefois été freinée par d'autres acquisitions majeures. L'ANSD souligne « le renforcement des achats à l’extérieur d’huile brute de pétrole » pour 112,3 milliards de FCFA. Les importations d'« autres matériels de transport » progressent également pour atteindre 50,1 milliards de FCFA.



Sur le plan annuel, la tendance au repli se confirme sur les marchés extérieurs. L'ANSD précise que « par rapport au mois de juin 2025, les importations affichent un repli de 4,7 % ». Le cumul des importations à fin juillet 2026 s'établit à 3 889,6 milliards de FCFA contre 4 204,4 milliards de FCFA en 2025. Cela représente une régression globale de 7,5 %.