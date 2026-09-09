UEMOA : la BCEAO garde son taux principal à 3 % et le prêt marginal à 5 % en septembre 2026

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a conservé ses taux directeurs inchangés ce mercredi lors de la troisième réunion de son Comité de politique monétaire pour l’année 2026. Le taux principal de prêt aux banques reste fixé à 3 %, tandis que le taux du guichet de prêt marginal demeure à 5 %. La Banque centrale indique que « cette décision résulte de l’analyse de la conjoncture internationale et régionale ».



L'institution de régulation note un léger redressement des prix et une activité économique soutenue au sein de l'Union. L’inflation s'est établie à 0,4 % au deuxième trimestre 2026, contre -0.2 % au trimestre précédent. La BCEAO souligne que la croissance économique atteint 6 % sur la même période et anticipe « une croissance économique attendue à 6,1 % » sur l'ensemble de l'année 2026.



La dynamique financière régionale bénéficie également de l'embellie du commerce extérieur et de la distribution du crédit. La BCEAO explique que la position extérieure « s’est renforcée au cours du deuxième trimestre 2026 » grâce aux exportations d’or, de coton, de cacao et de pétrole. Par ailleurs, « le crédit bancaire accordé au secteur privé a progressé de 6,6 % en fin juin 2026 », assurant un financement adéquat de l'économie.