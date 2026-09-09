Départ pour la MICEGA : le général Simon Ndour remet le drapeau au 10e détachement sénégalais

Le 10ᵉ détachement sénégalais, appelé à être engagé dans le cadre de la mission de la CEDEAO en Gambie (MICEGA), a reçu son drapeau, ce mercredi 9 septembre 2026, au Centre d’entraînement tactique Capitaine Abdoulaye Ngom de Toubacouta.



Selon une note d’information de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), la cérémonie a été présidée par le général de brigade Simon Ndour, chef d’état-major de l’Armée de terre. Elle s’est déroulée en présence du colonel Abdoulaye Mbengue, commandant la zone militaire n°3, ainsi que des autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières.



Fort de 618 militaires, dont 14 personnels féminins, le contingent est placé sous le commandement du colonel Balla Moussa Mané, renseigne la même source.



Cette cérémonie solennelle marque l'engagement de ce détachement à honorer les Armées et le Sénégal dans le cadre de cette mission régionale. « Elle intervient après une phase de 45 jours d'entraînement et de sensibilisation sur les enjeux de cet engagement au service de la paix et la stabilité sous régionale », conclut la DIRPA.