Retard de salaire du mois d’août des contractuels : le ministère de la Santé détaille les raisons et les actions en cours

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) informe les agents contractuels qu’un retard est observé dans le paiement des salaires du mois d’août 2026.



Dans un communiqué, le ministère explique que les salaires ont été régulièrement payés de janvier à juillet 2026. Toutefois, l’enveloppe budgétaire consacrée à la contractualisation est désormais arrivée à épuisement.



Pour faire face à cette situation, le MSHP précise qu’« une rallonge budgétaire est prévue dans le cadre de la loi de finances rectificative, actuellement inscrite dans le processus législatif ».



Le ministère assure par ailleurs que les états de paiement des salaires du mois d’août sont déjà élaborés. « En collaboration avec le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, les diligences nécessaires sont en cours afin de permettre le virement des salaires dans les meilleurs délais », indique-t-il.



Conscient des désagréments que ce retard peut occasionner aux agents concernés, le MSHP leur demande de faire preuve de compréhension et de patience. Il réaffirme son engagement à poursuivre, avec les services compétents, les démarches nécessaires pour régulariser la situation dans les meilleurs délais.