Kolda : 30 ASP en formation au numérique pour renforcer leurs compétences administratives et opérationnelles

Trente Assistants à la Sécurité de Proximité (ASP) de l’unité départementale de Kolda bénéficient actuellement d’une formation en informatique au Centre de Recherche et d’Essais (CRE), dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités destiné à améliorer leurs performances administratives et opérationnelles.



Cette session de formation, lancée le 29 juillet dernier pour une durée de quatre mois, vise à doter les agents de compétences essentielles dans l’utilisation des outils numériques. Elle doit permettre aux bénéficiaires de mieux accomplir leurs missions quotidiennes, notamment à travers une gestion plus efficace des données et une meilleure maîtrise des procédures administratives.



Au-delà de l’apprentissage des techniques de base, cette initiative ambitionne également d’améliorer les aptitudes des ASP en matière de traitement, de gestion et de sécurisation des informations, un enjeu devenu incontournable dans le contexte actuel de modernisation des services publics.



Répartis en différentes cohortes, les trente participants suivent des modules portant sur les logiciels du pack Microsoft Office, notamment Word, Excel et PowerPoint. Des outils qui leur permettront de produire des documents administratifs, de gérer des bases de données et de réaliser des présentations professionnelles dans le cadre de leurs activités.



Cette formation s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation des Assistants à la Sécurité de Proximité, acteurs importants dans le dispositif de sécurité et de service aux populations. En renforçant leurs compétences numériques, les autorités entendent améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et adapter les ASP aux exigences de la transformation digitale de l’administration.