Lutte contre le trafic d’armes et de drogue : le Colonel de la Division Sud du pays Malang Diédhiou réclame des chiens renifleurs et plus de moyens

La direction régionale des Douanes de la zone Sud du Sénégal veut mettre fin au trafic d’armes et de drogue. Pour ce faire, une croisade contre le trafic d’armes et des stupéfiants a été mise en place, ce, pour garantir la sécurité des personnes.



«Nous allons contribuer fortement à mieux sécuriser la population. Toutes nos forces seront concentrées sur la lutte contre le trafic d’arme et les stupéfiants », a fait savoir Colonel Malang Diédhiou, le directeur de la Division Sud des Douanes.



Il ajoute: « Nos agents sont équipés pour pouvoir détecter la présence de la cocaïne. C’est vrai que ce serait bien que les postes en Casamance soient pourvues de chiens renifleurs pour pouvoir nous aider dance cette lutte ».



Le Colonel de prévenir : « Nous avons noté des interpellations par rapport à certaines marchandises qui seraient en circulation illégalement à Bignona. Nous avons donné des instructions et nous pensons que tout sera suivi pour qu’effectivement, des mesures soient prises si ces interpellations étaient avérées ».



Le Colonel Malang Diédhiou qui vient de prendre possession du commandement des soldats de l’économie de la zone Sud du pays était en tournée de prise de à Bignona et autres localités.