Lutte contre le trafic de drogue : 845 kg de chanvre indien saisis au large de Djifère

La Division de la Communication et des Relations publiques de la Douane annonce dans un communiqué que la Brigade fluviomaritime des Douanes de Fimela, Subdivision du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritimes, a réalisé dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 août 2024 au large de Djifère une saisie de 845kg de chanvre indien lors d’une opération en haute mer.



Les agents engagés dans l’opération ont pris en chasse et arraisonné deux pirogues à bord desquelles, ils ont découvert 28 colis de chanvre indien d’un poids total de 845kg et interpellé quatre (04) individus dont les deux capitaines des pirogues et leurs acolytes.

La contrevaleur totale de la saisie notamment la drogue et les moyens de transports est évaluée à près de 69 millions de francs CFA.



Cette double saisie est rendue possible grâce aux moyens adaptés dont des vedettes de grande vitesse acquis dans le cadre du Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD) et mis à la disposition des unités pour mieux faire face aux trafics illicites et au crime organisé par vecteur maritime.



L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes notamment le trafic de drogues. Les Douanes invitent les citoyens à s’approprier l’action douanière dont la finalité ultime est le développement économique et social du pays et le bien-être des populations.