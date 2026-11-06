Économie nationale : le solde de la balance commerciale du Sénégal replonge à -29,5 milliards de FCFA en septembre 2026

Le solde de la balance commerciale du Sénégal s’est dégradé au mois de septembre 2026 pour s'établir à -29,5 milliards de FCFA, contre un excédent de +160,0 milliards de FCFA enregistré au mois d'août 2026. Cette détérioration s'explique par le creusement des déficits commerciaux vis-à-vis du Nigéria (-57,9 milliards de FCFA contre -12,4 milliards de FCFA le mois précédent), de la Belgique (-24,4 milliards de FCFA contre -9,7 milliards de FCFA) et de l’Argentine (-19,6 milliards de FCFA contre -4,7 milliards de FCFA).
L’amélioration des balances bilatérales avec d'autres partenaires a toutefois freiné ce repli. Le Sénégal a enregistré un solde positif face au Panama (+52,4 milliards de FCFA contre -3,8 milliards de FCFA en août 2026), un équilibre avec l’Espagne (0,0 milliard de FCFA contre -17,0 milliards de FCFA) et un allègement du déficit vis-à-vis de la Russie (-7,0 milliards de FCFA contre -25,1 milliards de FCFA).
Le cumul du solde commercial à la fin du mois de septembre 2026 conserve une trajectoire positive et s’établit à +56,0 milliards de FCFA. Ce résultat marque un redressement par rapport aux -1 127,0 milliards de FCFA enregistrés sur la même période de l'année 2025.
L’amélioration des balances bilatérales avec d'autres partenaires a toutefois freiné ce repli. Le Sénégal a enregistré un solde positif face au Panama (+52,4 milliards de FCFA contre -3,8 milliards de FCFA en août 2026), un équilibre avec l’Espagne (0,0 milliard de FCFA contre -17,0 milliards de FCFA) et un allègement du déficit vis-à-vis de la Russie (-7,0 milliards de FCFA contre -25,1 milliards de FCFA).
Le cumul du solde commercial à la fin du mois de septembre 2026 conserve une trajectoire positive et s’établit à +56,0 milliards de FCFA. Ce résultat marque un redressement par rapport aux -1 127,0 milliards de FCFA enregistrés sur la même période de l'année 2025.
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