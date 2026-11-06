Bilan commercial à fin septembre 2026 : le cumul des importations s'établit à 5 047,4 milliards de FCFA avec une baisse de 3,4%

Les importations de biens du Sénégal ont atteint 595,6 milliards de FCFA au mois de septembre 2026, contre 551,1 milliards de FCFA au mois d'août 2026, enregistrant une hausse mensuelle de 8,1%. Cette augmentation s'explique par la reprise des achats d'huiles brutes de pétrole (53,0 milliards de FCFA en septembre contre une quasi-absence la période précédente), l'accroissement des commandes d'autres machines et appareils (48,5 milliards de FCFA contre 37,3 milliards de FCFA) et l'augmentation des achats d'huiles et graisses animales et végétales (12,4 milliards de FCFA contre 6,6 milliards de FCFA).



Le repli des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (138,3 milliards de FCFA contre 170,5 milliards de FCFA au mois précédent) et de métaux communs (20,6 milliards de FCFA contre 38,9 milliards de FCFA) a néanmoins modéré cette hausse.



En comparaison au mois de septembre 2025, les importations nationales progressent de 18,5%. Le cumul des importations à la fin du mois de septembre 2026 s'établit à 5 047,4 milliards de FCFA contre 5 224,5 milliards de FCFA pour la même période de l'année 2025, affichant ainsi un recul global de 3,4%.