Conjoncture économique : l'indice du coût de la construction des logements recule de 0,1% au 3e trimestre 2026

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié sa note de conjoncture relative à l’Indice du coût de la construction (ICC) pour le troisième trimestre de l'année 2026. L’indice global des logements neufs à usage d'habitation enregistre un repli de 0,1% par rapport au trimestre précédent, tandis que l’évolution en glissement annuel s’établit à +0,5%.



Cette tendance baissière trimestrielle découle principalement de la baisse des prix des matériaux de construction, dont l'effet a été ralenti par la hausse des charges de la main-d’œuvre, des moyens de gestion et de la location du matériel.



Les prix des matériaux de construction affichent un recul global de 0,5% en rythme trimestriel et diminuent de 0,9% par rapport au troisième trimestre 2025. La contraction des matériaux de base (-1,3%) provient du recul marqué des prix du sable (-10,4%), ainsi que des baisses modérées du ciment ordinaire (-0,4%) et du fer à béton (-0,2%), malgré le renchérissement des graviers (+1,6%). Les matériaux d'étanchéité fléchissent également de 0,6% sous l'effet du repli du feutre de bitume (-0,8%).



En sens inverse, plusieurs composantes enregistrent une augmentation sur la période sous revue. Les moyens de gestion progressent de 2,9% en rythme trimestriel, du fait de la hausse des prix des carburants et lubrifiants (+4,5%) survenue après l'ajustement tarifaire à la pompe du 15 août 2026. Le coût de la location du matériel s’accroît de 2,3%, porté par le renchérissement de la location des planches en bois (+5,8%). Enfin, la main-d’œuvre se revalorise de 0,7% par rapport au trimestre précédent et de 4,0% en glissement annuel, sous l'effet de la hausse des rémunérations des maçons, manœuvres, ferrailleurs, peintres et coffreurs.