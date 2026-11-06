Conjoncture économique : l'indice du coût de la construction des logements recule de 0,1% au 3e trimestre 2026

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié sa note de conjoncture relative à l’Indice du coût de la construction (ICC) pour le troisième trimestre de l'année 2026. L’indice global des logements neufs à usage d'habitation enregistre un repli de 0,1% par rapport au trimestre précédent, tandis que l’évolution en glissement annuel s’établit à +0,5%.
Cette tendance baissière trimestrielle découle principalement de la baisse des prix des matériaux de construction, dont l'effet a été ralenti par la hausse des charges de la main-d’œuvre, des moyens de gestion et de la location du matériel.
Les prix des matériaux de construction affichent un recul global de 0,5% en rythme trimestriel et diminuent de 0,9% par rapport au troisième trimestre 2025. La contraction des matériaux de base (-1,3%) provient du recul marqué des prix du sable (-10,4%), ainsi que des baisses modérées du ciment ordinaire (-0,4%) et du fer à béton (-0,2%), malgré le renchérissement des graviers (+1,6%). Les matériaux d'étanchéité fléchissent également de 0,6% sous l'effet du repli du feutre de bitume (-0,8%).
En sens inverse, plusieurs composantes enregistrent une augmentation sur la période sous revue. Les moyens de gestion progressent de 2,9% en rythme trimestriel, du fait de la hausse des prix des carburants et lubrifiants (+4,5%) survenue après l'ajustement tarifaire à la pompe du 15 août 2026. Le coût de la location du matériel s’accroît de 2,3%, porté par le renchérissement de la location des planches en bois (+5,8%). Enfin, la main-d’œuvre se revalorise de 0,7% par rapport au trimestre précédent et de 4,0% en glissement annuel, sous l'effet de la hausse des rémunérations des maçons, manœuvres, ferrailleurs, peintres et coffreurs.
Cette tendance baissière trimestrielle découle principalement de la baisse des prix des matériaux de construction, dont l'effet a été ralenti par la hausse des charges de la main-d’œuvre, des moyens de gestion et de la location du matériel.
Les prix des matériaux de construction affichent un recul global de 0,5% en rythme trimestriel et diminuent de 0,9% par rapport au troisième trimestre 2025. La contraction des matériaux de base (-1,3%) provient du recul marqué des prix du sable (-10,4%), ainsi que des baisses modérées du ciment ordinaire (-0,4%) et du fer à béton (-0,2%), malgré le renchérissement des graviers (+1,6%). Les matériaux d'étanchéité fléchissent également de 0,6% sous l'effet du repli du feutre de bitume (-0,8%).
En sens inverse, plusieurs composantes enregistrent une augmentation sur la période sous revue. Les moyens de gestion progressent de 2,9% en rythme trimestriel, du fait de la hausse des prix des carburants et lubrifiants (+4,5%) survenue après l'ajustement tarifaire à la pompe du 15 août 2026. Le coût de la location du matériel s’accroît de 2,3%, porté par le renchérissement de la location des planches en bois (+5,8%). Enfin, la main-d’œuvre se revalorise de 0,7% par rapport au trimestre précédent et de 4,0% en glissement annuel, sous l'effet de la hausse des rémunérations des maçons, manœuvres, ferrailleurs, peintres et coffreurs.
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