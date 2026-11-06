Fin de la couverture locale de 10 mois : le Sénégal autorise l'importation de pommes de terre jusqu'au 20 décembre 2026

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a décidé d'annuler la mesure de suspension des importations de pommes de terre à compter du mercredi 4 novembre 2026. La décision fait suite à un relevé des stocks effectué chez les grossistes le 29 octobre 2026, attestant de l'épuisement de la production nationale.
La campagne de commercialisation locale, ouverte le 16 janvier 2026 avec le gel des frontières, a permis de couvrir les besoins du marché sénégalais pendant dix mois. La planification des récoltes et l'extension des capacités de stockage en chambres froides ont garanti la stabilité des prix aux producteurs et aux consommateurs durant cette période.
Face aux risques de pénurie, les autorités ministérielles rétablissent les flux d'importation pour maintenir l'approvisionnement du pays. Les services de la Direction générale des Douanes, du Commerce intérieur et de la Protection des Végétaux ont reçu l'instruction de délivrer des autorisations soumises à quotas, valables jusqu'au 20 décembre 2026.
La campagne de commercialisation locale, ouverte le 16 janvier 2026 avec le gel des frontières, a permis de couvrir les besoins du marché sénégalais pendant dix mois. La planification des récoltes et l'extension des capacités de stockage en chambres froides ont garanti la stabilité des prix aux producteurs et aux consommateurs durant cette période.
Face aux risques de pénurie, les autorités ministérielles rétablissent les flux d'importation pour maintenir l'approvisionnement du pays. Les services de la Direction générale des Douanes, du Commerce intérieur et de la Protection des Végétaux ont reçu l'instruction de délivrer des autorisations soumises à quotas, valables jusqu'au 20 décembre 2026.
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