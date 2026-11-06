Cérémonie d'ouverture du 31 octobre : Ousmane Sonko a reçu son invitation officielle selon Aminata Touré sur TFM

La polémique sur l'absence d'Ousmane Sonko le 31 octobre 2026 repose sur des accusations d'exclusion non fondées, selon Aminata Touré. Elle a apporté un démenti clair sur le plateau de la télévision TFM. L'ancienne Première ministre a confirmé l'envoi d'un carton d'invitation au président de l'Assemblée nationale par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye.



« On l’a invité. D’ailleurs, il a arrêté de parler, sachant que s’il continue de dire qu’on ne l’a pas invité, on va sortir les preuves. On l’a invité comme on l’a fait avec toutes les institutions, parce que les querelles politiques et l’État, c’est différent. Son honneur en tant que président de l’Assemblée nationale, on lui donne ça. De la même manière qu’avec les institutions judiciaires et toutes les autres institutions, on les honore », a affirmé Aminata Touré.

