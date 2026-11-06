Échange commercial mensuel : les exportations du Sénégal baissent de 20,4% en septembre 2026 à 566,0 milliards de FCFA

Les exportations du Sénégal ont enregistré une contraction de 20,4% au mois de septembre 2026, s'établissant à 566,0 milliards de FCFA contre 711,1 milliards de FCFA le mois précédent. Cette baisse mensuelle s'explique par la réduction des ventes à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (123,3 milliards de FCFA contre 206,7 milliards de FCFA en août), de gaz naturel liquéfié (17,3 milliards de FCFA contre 28,4 milliards de FCFA) et de phosphates (0,2 milliard de FCFA contre 6,7 milliards de FCFA).



L'ampleur du repli a toutefois été limitée par la hausse des expéditions d'or non monétaire (127,5 milliards de FCFA contre 109,8 milliards de FCFA), de conserves de poissons (11,0 milliards de FCFA contre 1,9 milliard de FCFA) et de ciment hydraulique (12,3 milliards de FCFA contre 6,8 milliards de FCFA).



Par rapport au mois de septembre 2025, les exportations nationales affichent une progression de 34,5%. Le cumul des ventes extérieures à fin septembre 2026 atteint 5 103,5 milliards de FCFA, contre 4 097,6 milliards de FCFA sur la même période en 2025, marquant une hausse globale de 24,6%.