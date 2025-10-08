Lutte contre les abandons scolaires des filles à Kolda : l’association “Save Our Girls” mise sur le mentoring

Face à la persistance des abandons scolaires chez les filles dans la région de Kolda, l’association “Save Our Girls” lance une initiative ambitieuse axée sur le mentoring et l’accompagnement personnalisé. L’objectif : maintenir les jeunes filles à l’école et leur offrir les moyens de réussir, malgré les obstacles socio-économiques.



Selon Fama Dia, présidente de l’association, le programme consiste à confier des filles vulnérables à des “modèles de réussite” — femmes leaders, enseignantes, ou anciennes élèves brillantes — qui auront pour mission de les conseiller, encadrer et motiver tout au long de l’année scolaire.



“La pauvreté ne doit pas être un handicap pour ces filles. Il faut qu’elles croient en elles et qu’elles s’inspirent des modèles auxquels on les a confiées pour hisser haut le flambeau de la réussite et de l’excellence à Kolda”, a déclaré Fama Dia.



En parallèle, 400 bourses scolaires seront distribuées aux “petites sœurs du Fouladou”, afin de soutenir les familles en difficulté et de booster le taux d’achèvement et de maintien des filles à l’école.



L’association prévoit également d’organiser des cours de renforcement dans les principales matières, destinés à améliorer le niveau académique des bénéficiaires et à réduire les risques d’échec scolaire.



Cette approche holistique, combinant soutien financier, encadrement moral et appui pédagogique, ambitionne de faire de Kolda un modèle régional dans la promotion de l’éducation des filles.



Pour Fama Dia et son équipe, l’enjeu est clair : offrir à chaque fille la chance d’écrire sa propre histoire de réussite.