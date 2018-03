Lutte contre les accidents routiers : Macky Sall donne carte blanche à Abdoulaye Daouda Diallo

Le chef de l’Etat veut mener la bataille pour faire baisser le nombre d’accidents sur les routes. C’est dans ce sens qu’il a exhorté le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires afin de régler la situation.



«Ainsi, au regard de leur recrudescence, le Président de la République demande au Premier Ministre d’accentuer la mise en œuvre rigoureuse de toutes les mesures interministérielles arrêtées, visant à améliorer, significativement et durablement, la circulation et la sécurité routières», peut-on lire dans le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres.



Dans la foulée, Macky Sall a invité «le Gouvernement, les services de transport routier, les forces de défense et de sécurité en particulier, à intensifier les actions préventives de contrôle des documents officiels de transport, de l’état technique des véhicules de transport interurbains, ainsi que des gros porteurs en circulation sur nos routes», relève le document.