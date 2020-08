Lutte contre les dérives audiovisuelles : Mame Makhtar Guèye et ses alliés reçus par le président du CNRA ce jeudi

Le collectif des 48 cosignataires de la plainte contre les séries télévisées perverses, sera reçu par le président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (Cnra). Mame Makhtar Guèye de l’Ong Jamra et MBAÑ GACCE vont déposer une plainte auprès de Babacar Diagne après les trois plaintes déposées contre certaines sériées sénégalaises devant dame justice.



La délégation des cosignataires de la plainte sera dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall, neveu du Khalife de Touba et petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall, qui sera accompagné de : Mame Mactar Guèye, vice-président de l'Organisation islamique JAMRA ; Serigne Mame cheikh Mbacké Khadim Awa Bà, président de l'Association pour servir le Soufisme; imam el haj alioune dia, président exécutif de l'Ong Daral Khourane Wal Ikhsan; Omamour Fal, prédicateur religieux, président de la Convention nationale des jeunes Tidianes du Sénégal; EL Hadji Malick Fall, Président du Collectif International des Talibes Cheikh; Imam Mamadou Diop Fadia, Responsable à And Sameu Jiko-yi; Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, Coordonnateur de la Convergence And Sameu Ndonoy Mag-gni; SerigneModou Habib Diouf, Président du mouvement islamique Jamahatul Ikhsaan...



Mame Makhtar Guèye et ses alliés espèrent tout de même que la plainte ciblant «INFIDELES», «REWOLENE» et «NICKOLEDÉON», "que le régulateur de l'audiovisuel recevra en main propre ce jeudi mettra un frein salutaire à la volonté manifeste de certains scénaristes, sous prétexte que «ce n'est que de la fiction», de faire l'apologie de L'ADULTÈRE et de la FORNICATION, sur fond de PORNOGRAPHIE verbale".